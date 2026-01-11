[포토] 빗자루도 닿을 수 없게 ‘쌓인 눈’

1 / 6 이미지 확대 차에 쌓인 눈 치우는 주민 대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 송탄면 한 주차장에서 주민이 차량에 쌓인 눈을 빗자루로 치우고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

이미지 확대 차에 쌓인 눈 치우는 주민 대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 몽탄면 한 주차장에서 주민이 차량에 쌓인 눈을 빗자루로 치우고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

이미지 확대 끝없이 내리는 눈 대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 일로읍 한 거리에서 주민이 눈을 맞으며 걸어가고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

이미지 확대 끝없이 내리는 눈 대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 일로읍 한 거리에 눈이 쏟아지고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

이미지 확대 눈폭탄 맞은 무안 대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 일로읍 한 상가에서 주민이 제설작업을 하고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

이미지 확대 퍼내도 끝없는 눈대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 일로읍 한 주택 앞에서 주민이 제설작업을 하고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

