[포토] 빗자루도 닿을 수 없게 ‘쌓인 눈’

대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 송탄면 한 주차장에서 주민이 차량에 쌓인 눈을 빗자루로 치우고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 몽탄면 한 주차장에서 주민이 차량에 쌓인 눈을 빗자루로 치우고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 일로읍 한 거리에서 주민이 눈을 맞으며 걸어가고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 일로읍 한 거리에 눈이 쏟아지고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 일로읍 한 상가에서 주민이 제설작업을 하고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 일로읍 한 주택 앞에서 주민이 제설작업을 하고 있다. 2026.1.11 연합뉴스

대설경보가 발효된 11일 전남 무안군 송탄면 한 주차장에서 주민이 차량에 쌓인 눈을 빗자루로 치우고 있다.