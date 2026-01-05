초등생 1명당 사교육비 월 44만원…10년 새 두 배 가까이 늘어

이미지 확대 사진은 31일 서울의 한 초등학교 인근에 음악, 미술 학원 모습. 2025.12.31 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

저출생으로 학생 수는 감소하고 있지만, 가정이 부담하는 사교육비는 오히려 크게 늘어난 것으로 나타났다. 특히 초등학생 사교육비 증가세가 두드러졌다.5일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2024년 기준 초등학생 1인당 월평균 사교육비는 44만 2000원으로 집계됐다. 이는 2014년(23만 2000원)보다 21만원 늘어난 것으로, 10년 새 90.5% 증가한 수치다.사교육비 구성은 일반교과가 27만 8000원, 예체능·취미·교양 분야가 16만 3000원으로 나타났다.초등학생 사교육 참여율도 높아졌다. 2024년 초등학교 사교육 참여율은 87.7%로, 10년 전보다 6.6% 포인트 상승했다. 이는 중학생(78.0%)과 고등학생(67.3%)을 크게 웃도는 수준이다.특히 초등학생의 예체능·취미·교양 분야 참여율은 71.2%로, 일반교과 참여율(67.1%)보다 높았다. 교육 전문가들은 맞벌이 가구 증가로 인한 돌봄 공백을 태권도·미술·피아노 등 예체능 학원이 메우고 있기 때문으로 분석한다.학교급이 올라갈수록 사교육비 부담은 더욱 커졌다. 고등학생 1인당 월평균 사교육비는 2014년 23만원에서 2024년 52만원으로 126.1%(29만원) 증가했다. 중학생도 같은 기간 27만원에서 49만원으로 81.5%(22만원) 늘었다.개별 가구의 부담 증가는 전체 사교육 시장 규모 확대로 이어졌다. 2024년 국내 사교육비 총액은 29조 1919억원으로, 2014년(18조 2297억원) 대비 60.1% 증가했다.사교육비 총액 증가를 주도한 것은 초등학교였다. 2024년 초등학교 사교육비 총액은 13조 2256억원으로, 10년 전보다 74.1% 급증했다. 이는 중학교 사교육비 총액(7조 8338억원)의 1.7배, 고등학교(8조 1324억원)의 1.6배에 해당한다.사교육비 총액은 2015년까지 일시적으로 감소했으나, 2016년 이후 다시 증가세로 돌아섰다. 2019년 20조원을 돌파한 뒤 2021년부터 4년 연속 상승세를 이어가고 있다.김유민 기자