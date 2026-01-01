사회 외국인 관광객들, 경복궁에서 새해맞이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/02/20260102010004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-01-01 19:10 입력 2026-01-01 19:10 이미지 확대 외국인 관광객들, 경복궁에서 새해맞이 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일, 한복을 입고 갓을 쓴 외국인 관광객들이 서울 종로구 경복궁 흥례문을 배경으로 ‘2026 해피 뉴 이어’라고 쓰인 현수막을 들고 기념사진을 찍고 있다.이지훈 기자 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일, 한복을 입고 갓을 쓴 외국인 관광객들이 서울 종로구 경복궁 흥례문을 배경으로 ‘2026 해피 뉴 이어’라고 쓰인 현수막을 들고 기념사진을 찍고 있다. 이지훈 기자 2026-01-02 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 외국인 관광객들이 기념사진을 찍은 장소는? 경복궁 창덕궁