외국인 관광객들, 경복궁에서 새해맞이 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일, 한복을 입고 갓을 쓴 외국인 관광객들이 서울 종로구 경복궁 흥례문을 배경으로 '2026 해피 뉴 이어'라고 쓰인 현수막을 들고 기념사진을 찍고 있다.

이지훈 기자

2026-01-02 10면

