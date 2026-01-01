메뉴
외국인 관광객들, 경복궁에서 새해맞이

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-01-01 19:10
입력 2026-01-01 19:10
외국인 관광객들, 경복궁에서 새해맞이
외국인 관광객들, 경복궁에서 새해맞이 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일, 한복을 입고 갓을 쓴 외국인 관광객들이 서울 종로구 경복궁 흥례문을 배경으로 ‘2026 해피 뉴 이어’라고 쓰인 현수막을 들고 기념사진을 찍고 있다.
이지훈 기자


병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일, 한복을 입고 갓을 쓴 외국인 관광객들이 서울 종로구 경복궁 흥례문을 배경으로 ‘2026 해피 뉴 이어’라고 쓰인 현수막을 들고 기념사진을 찍고 있다.

이지훈 기자
2026-01-02 10면
