“일출 보기 힘들다했는데”… 병오년 새해 한라산 해맞이 장관에 탄성 연발

이미지 확대 병오년 새해 첫날 한라산 백록담 정상에 오른 탐방객들이 구름 사이로 뜨는 해를 바라보며 휴대전화에 일출의 장관을 담고 있다. 한라산국립공원관리소 제공

이미지 확대 한라산 백록담 정상에서 새해 첫 해맞이를 하는 탐방객들. 한라산국립공원관리소 제공

이미지 확대 1일 한라산 백록담 하얀 설경. 한라산국립공원관리소 제공

이미지 확대 사계해안 형제섬 위 구름 사이로 해가 빼꼼히 내밀고 있다. 제주 강동삼 기자

해돋이를 보기 어려울 것이란 예보와 달리, 새해 첫날 제주 곳곳에서는 구름 사이로 떠오른 해가 장관을 연출했다. 이른 아침부터 해맞이에 나선 관광객과 도민들은 예상치 못한 일출에 탄성을 자아냈다.한라산국립공원관리소는 1일 “사전 예약을 통해 한라산 야간산행에 나선 탐방객들이 구름 사이로 병오년 새해 해돋이를 감상하는 행운을 누렸다”고 밝혔다.이날 성산일출봉과 사계해안 등 제주 전역에서 해맞이 행사가 열리며 관광객과 도민들로 인산인해를 이뤘다. 사계해안 일대는 끝없는 차량행렬로 도로가 마비되다시피 하며 극심한 교통체증을 빚었다.사계해안에서 일출을 보기 위해 이 지역에 숙소를 잡았다는 이 모(서울)씨는 “날씨가 흐려 일출을 보기 어려울 것이라고 해 실망했지만 막상 구름 사이로 뜨는 해를 보니 감개무량하다”며 “병오년 새해에도 가족들이 모두 무탈하고 대한민국이 저 해처럼 다시 우뚝 서는 한 해가 되길 바란다”고 말했다.제주지방기상청은 이날 “오전에는 산지를 중심으로 눈이 시작돼 점차 전 지역으로 확대되겠고, 3일까지 눈이 날리는 곳이 있겠다”며 “현재 서해상에서 유입된 낮은 구름대의 영향으로 제주도 전반이 흐린 가운데 일부 지역에는 눈이 내리고 있다”고 예보했다.특히 “이날 밤부터 순간풍속 시속 70㎞ 이상의 강풍이 불 가능성이 있어 강풍특보가 발표될 수 있다”며 “시설물 관리와 안전사고 예방에 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.제주 강동삼 기자