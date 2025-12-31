고교생이 전 세계 ‘평화의 소녀상’ 한눈에 보는 지도 만들었다

이미지 확대 전 세계 ‘평화의 소녀상’ 위치 표시한 구글 지도 캡쳐

전 세계에 설치된 ‘평화의 소녀상’ 위치를 한눈에 확인할 수 있는 구글 지도를 고등학생들이 직접 제작했다.한인 청소년 비영리 봉사단체 ‘화랑’의 산하 기구인 화랑 인터내셔널은 전 세계에 흩어져 있는 평화의 소녀상과 홀로코스트 기념관의 위치를 함께 담은 구글맵 ‘글로벌 디지털 기억 지도’를 제작했다고 31일 밝혔다. 평화의 소녀상은 전 세계 150여 곳에 설치된 것으로 알려졌다.현재 정의기억연대가 제작한 평화의 소녀상 지도는 국내 중심으로 구성돼 있고, 미국 내 소녀상 위치를 안내하는 일부 사이트도 2020년 이후 업데이트가 이뤄지지 않았다. 화랑 인터내셔널은 이러한 한계를 보완해 해외에 설치된 소녀상과 관련 기억 공간을 한눈에 볼 수 있도록 지도를 구성했다고 설명했다.화랑 인터내셔널은 이번 지도가 단순한 위치 정보 제공을 넘어, 청소년들에게 익숙한 디지털 플랫폼을 활용한 교육 자료로 의미가 있다고 밝혔다. 이번 지도는 ‘WWP(War, Women, Peace)’ 프로젝트의 시작이기도 하다. 이를 위해 지도에는 일본군 ‘위안부’ 문제뿐 아니라 전쟁과 분쟁 속에서 반복돼 온 여성 인권 침해의 역사를 함께 조명하기 위해 홀로코스트 기념관의 위치도 포함했다.이 단체는 지도 제작에 이어 미국 내 평화의 소녀상 앞에 소녀상의 역사와 의미를 설명하는 QR코드 설치도 추진하고 있다. 미국 캘리포니아주 글렌데일에 설치된 평화의 소녀상은 화랑 소속 청소년들이 매달 방문해 청소와 관리를 하고 있다.프로젝트를 지원하는 사이버 외교사절단 반크는 우크라이나와 가자지구 등 세계 각지에서 전쟁이 이어지는 상황에서 이번 활동이 갖는 의미가 작지 않다고 밝혔다. 반크는 디지털 플랫폼 ‘위폼’을 통해 화랑 인터내셔널 학생들이 글로벌 청원과 정책 제안 활동에도 참여하고 있다고 설명했다.화랑은 2000년 미국 로스앤젤레스에서 한인 청소년들이 설립한 비영리단체로, 현재 18개국에서 약 7600명이 활동하고 있다. 이 단체는 리더십 함양과 지역사회 봉사를 주요 활동으로 한다.손지연 기자