전북, 새해에는 제3금융중심지 지정될까

이미지 확대 전북특별자치도청사 전경

전북도가 새해에 제3금융중심지로 지정을 신청한다31일 전북도에 금융위원회와 협의를 거쳐 새해 1월 중에 제3금융중심지 지정 신청서를 제출할 계획이다.앞서 전북도는 금융중심지 개발계획을 마련해 금융위 실무진에 사전 검토를 요청한 상태다. 전북도는 전북혁신도시와 만성지구 일대 3.59㎢를 중심업무, 지원업무지구, 배후주거지구 등으로 조성하는 자산운용·농생명 특화 금융중심지 개발계획을 마련해 공고했다.전북도는 금융중심지 지정과 병행해 민자 유치를 통한 SPC 방식으로 총사업비 2860억원 규모의 전북국제금융센터 조성도 추진 중이다.도는 대통령 타운홀미팅 의제로 금융중심지 지정을 공식 건의하는 방안과 함께, 금융 관련 홍보대사 추가 임명 등 대외 활동 강화를 검토하고 있다.전주 임송학 기자