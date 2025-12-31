부산 환경산업 조사 발표, 5년간 기업 35%·고용 29% 증가

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시가 지역 내 환경산업 현황을 조사한 결과 사업체 수와 고용, 투자 등이 함께 늘어 양과 질 모두 성장한 것으로 나타났다.부산시는 31일 종사자 1인 이상 환경사업체를 조사, 분석한 ‘2024 부산환경산업조사’ 결과를 발표했다. 환경산업조사는 저탄소 친환경산업 육성 지원을 위해 2021년 국가 통계로 최초 실시했다.환경사업체 전체를 대상으로 조사하는 곳은 부산이 유일하다. 올해 조사는 약 9000개 기업을 대상으로 매출액과 종사자 수, 투자액 등 44개 항목을 조사했다.조사 결과 부산에 있는 환경사업체는 모두 8102개로 종사자가 3만 7423명인 것으로 조사됐다. 전체 매출액은 9조2203억원이고, 수출액은 1조 2240억원이었다.5년 전에 비해 사업체 수가 34.9%, 고용이 29.0% 늘어난 것이다. 사업체당 매출액도 2020년 8억 9800만원이었지만, 지난해에는 11억 3800만원으로 26.7% 늘었다.지난해 환경산업 투자액은 3208억원으로 전년보다 80.3% 늘어난 것으로 조사됐다. 환경 기술 인력도 전년 대비 22.7% 증가해 5675명으로 집계됐다.환경 기업들이 가장 필요로 하는 정책은 ‘융자·자금지원 75.4%, 기술개발 지원 31.4% 순으로 나타났다. 애로사항은 자금이 79.5%로 가장 많았다.부산시 관계자는 “환경산업은 탄소중립 시대 부산 경제의 새로운 성장동력이다. 기업이 체감하는 금융·기술·수출 지원을 집중적으로 확대해 부산이 녹색 전환을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자