보은군 대표 농산물 활용한 요리책 만들었다

남인우 기자
남인우 기자
수정 2025-12-31 11:16
입력 2025-12-31 11:03
보은군이 지역 농산물 소비 촉진과 향토음식 계승을 위해 만든 ‘보은한상 요리 레시피북’. 보은군 제공.
보은군이 지역 농산물 소비 촉진과 향토음식 계승을 위해 만든 '보은한상 요리 레시피북'. 보은군 제공.


보은군은 지역 농산물 소비 촉진과 향토 음식 계승을 위해 ‘보은한상 요리 레시피북’을 발간했다고 31일 밝혔다.

레시피북에는 대추찜닭, 사과동파육, 한우솥밥 등 보은의 대표 농산물인 대추, 사과, 한우, 산나물 등을 활용한 요리 30종이 수록됐다. 메뉴별 조리 과정 사진을 함께 수록해 누구나 쉽게 따라 할 수 있다.

군은 보은군향토음식연구회의 과제교육 과정과 농업기술센터가 추진한 연구용역 결과를 바탕으로 레시피를 선정했다.

레시피북은 현장 활용도를 높이기 위해 관내 음식점 73개소에 배부됐다. 영양사 15명을 대상으로 한 요리 교육에도 활용됐다.



군 관계자는 “영양사들이 급식 현장에서의 활용 가능성에 대해 긍정적인 반응을 보였다”며 “앞으로도 레시피북을 활용한 지역 농산물 요리 교육을 추진해 메뉴의 다양성과 현장 적용성을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

보은 남인우 기자
