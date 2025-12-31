스타벅스 곰돌이 컵 하나에 ‘20만원’ 몸값 4배 폭등…되팔기 ‘광풍’

스타벅스의 한정판 곰돌이 모양 컵이 출시되자마자 동이 나면서 중고시장에서 정가의 4배가 넘는 값에 팔리고 있다. 매장 앞에는 새벽부터 사람들이 줄을 서고, 온라인에는 구매 성공담과 품절 후기가 쏟아지고 있다.
31일 번개장터 등 중고거래 플랫폼에는 이 ‘베어리스타 콜드컵’을 되파는 글이 잇달아 올라왔다.
번개장터에서 이 제품은 개당 최고 20만원까지 호가했다. 미개봉 새 제품은 8만원대에 팔린다. 정가가 4만 5000원인 점을 고려하면 가격이 최소 2배에서 최대 4배 이상 뛴 셈이다. 이미 쓴 중고 제품도 7만원이 넘는 가격에 거래되고 있다.
베어리스타 콜드컵은 초록색 비니를 쓴 곰돌이 모양의 유리 텀블러다. 용량은 591㎖다. 2023년 국내에서 처음 한정 판매했을 때도 준비된 물량이 모두 팔려나갈 만큼 인기를 끌었다.
판매자들은 “귀여운 곰돌이 유리컵으로 미국에서 엄청난 인기를 끈 제품”, “한국에서도 드디어 살 수 있게 돼서 오픈런으로 구입했다” 같은 설명을 붙였다.
실제로 매장 앞에는 새벽부터 줄이 이어졌다. 누리꾼들은 소셜미디어(SNS)에 “오전 7시에 갔는데 눈앞에서 품절됐다”, “한 매장에 4개밖에 없었다” 등의 구매 후기를 남겼다.
이 제품은 지난달 북미 지역에서 나왔을 때도 화제가 됐다. 당시 일부 매장에서는 제품을 차지하려는 손님들끼리 몸싸움까지 벌어졌다. 미국 전자상거래 플랫폼 이베이에서는 300달러(약 43만원) 이상에 팔렸다고 외신들이 전했다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
베어리스타 콜드컵의 중고시장 최고 판매가는?