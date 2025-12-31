박철홍 골드클래스 회장, 국민교육발전유공 정부포상 수상

저소득층 학생 등 꾸준한 후원

“광주 교육발전 헌신 노력할 것”

박철홍 ㈜골드클래스 회장이 30일 광주시교육청 대회의실에서 국민교육 향상과 국가 사회 발전에 이바지한 공로로 국민포장을 수상했다. ㈜골드클래스 제공

㈜골드클래스 제공박철홍 ㈜골드클래스 회장이 국민교육 향상과 국가 사회 발전에 이바지한 공로로 국민포장을 수상하는 영예를 안았다.광주시교육청은 30일 본청 대회의실에서 ‘2025년 하반기 정부 포상 전수 및 교육감 표창 수여식’을 개최했다.이날 수여식에서 이정선 광주시교육감은 박철홍 ㈜골드클래스 회장에게 국민교육발전유공 정부포상을 전수했다.박철홍 ㈜골드클래스 회장은 24년간 주택건설사업에 종사하며 지방자치단체, 저소득층 학생, 교육기관에 꾸준히 후원해왔다.광주시교육청 광주희망사다리교육재단에 후원금을 기부하며 저소득층 학생들의 장학금 지원에 기여했다.이러한 따뜻한 후원은 광주시교육청 5대 주요시책 중 하나인 ‘희망사다리가 되는 공정교육’ 실현에 이바지하며 지역사회에 희망의 불씨를 지폈다.박철홍 ㈜골드클래스 회장은 수상 소감에서 “국민포장을 수여받아 영광스럽다”며 “희망사다리교육재단 기부가 큰 공로로 인정받은 것 같다”고 밝혔다.박 회장은 이어 “한 아이도 포기하지 않는 광주 교육 슬로건 아래 전국 수능 만점 학생을 배출한 이정선 교육감과 관계자들이 높이 평가를 받아야 한다”며 “이번 수상은 광주 교육 발전에 노력하라는 뜻으로 받아들이고 앞으로도 광주 교육 발전에 헌신의 노력을 다하겠다”고 말했다.광주 서미애 기자