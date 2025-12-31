양기열 은평구의원, ‘대한민국지방의정봉사상’ 수상

이미지 확대 양기열 은평구의원의 구정질문 모습(왼쪽)과 무표 배식봉사 활동 모습. 사진: 양기열 의원 제공.

서울 은평구의회 양기열 의원(국민의힘·갈현1·2동)이 전국 기초의원을 대상으로 수여하는 ‘대한민국지방의정봉사상’을 수상했다.대한민국시군자치구의회의장협의회가 주관하는 이 상은 투철한 사명감과 봉사 정신으로 지방의정 발전과 주민 화합에 헌신한 의원에게 수여한다.양 의원은 현장 중심의 소통을 통해 주민 민원을 직접 해결하는 등 생활 밀착형 의정활동을 꾸준히 수행해 온 점을 높게 평가받았다. 그는 의정활동 외에도 봉사단을 직접 운영하며 은평노인종합복지관 등에서 무료 배식 봉사를 지속하는 등 지역 어르신들을 위한 나눔을 몸소 실천해 지역사회의 두터운 신뢰를 얻고 있다.이번 수상은 단순한 봉사 활동에 그치지 않고, 자치구 행정의 난맥상을 날카롭게 짚어낸 의정 성과가 뒷받침됐다.양 의원은 최근 구정 질문을 통해 구청과 공영 방송 간 업무 협약이 일방적 관계로 전락한 점을 지적했다. 그는 특정 방송사가 국비를 확보하는 과정에서 예산 집행의 투명성을 훼손했다는 구조적 문제를 공론화했다. 그의 지적은 지방의회의 감시 기능을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받는다.양 의원은 “이번 수상은 개인의 영예를 넘어 주민의 삶을 실질적으로 변화시키라는 지방의회의 책무를 다시금 새기라는 격려로 생각한다”며 “앞으로도 전시성 행정을 지양하고, 원칙과 책임에 기반한 의정 활동을 통해 주민의 신뢰에 보답하겠다”고 소감을 밝혔다.조현석 기자