[단독] 통일교, 대선·지선 가리지 않고 선거 ‘캐스팅보트’ 노렸다

‘TM 보고’ 문건서 조직적 개입

이미지 확대

2025-12-31 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계평화통일가정연합(통일교)이 지난 2022년 대통령 선거 외에 서울시 등 지방선거에도 개입하려 한 정황이 드러났다. 지방자치단체장 핵심 공약 사업에 조직적으로 참여해 캐스팅보트 역할을 해 숙원사업을 해결하려 한 것으로 보인다.30일 서울신문이 입수한 ‘TM(True Mother·참어머니) 특별보고’ 문건의 2020년 11월 보고에는 당시 통일교 1지구장을 맡았던 주모씨가 “1지구는 그간 서울시가 역점을 두고 만들어 왔던 마을공동체사업에 70여개가 선정돼 팀당 300만원의 지원금을 받고 내적으로 통반격파(가정 중심 사회변화 운동)를 조용히 해나가고 있다”고 설명한 부분이 포함됐다. 주씨는 “주민자치위원에 금년 말까지 300명을 목표로 신청 준비를 하고 기다리고 있다”며 “이 모든 조직이 내년 서울시장 보궐선거에 출마하는 후보자에게 결코 물리칠 수 없는 카드가 될 수 있다고 확신한다”고 밝혔다.통일교가 서울시장 재보궐선거에서 영향력을 행사하기 위해 의도적으로 마을공동체 사업에 뛰어들었다는 의구심이 드는 대목이다. 마을공동체 사업은 박원순 전 서울시장의 핵심 정책이다. 해당 문건이 보고됐을 당시는 박 전 시장의 사망으로 2021년 4월 재보궐선거를 앞둔 때였다.통일교 미국대륙회장을 맡았던 용모씨가 2021년 9월 “어머님(한학자 총재)의 꿈이 이루어지고 있다. 한국의 서울시장, 부산시장을 비롯한 지방정부 책임자들, 그리고 전직 대통령들… 환경 복귀는 이미 다 이루어진 것 같다”고 했다. 통일교가 한일해저터널, 가평군 성지화 등 숙원사업을 위해 선거 전반에 영향력을 행사하려 했다는 의혹을 뒷받침하는 내용이다.통일교가 대선에서 ‘캐스팅보트’ 역할을 하려 한 정황도 TM 특별보고 문건에 담겼다. 통일교 산하 재단 HJ천주천보수련원 간부는 2021년 9월 보고에서 “내년 2022년 3월 한국 대선에 어떻게든 캐스팅 보트를 잡기 위해 내년 2월 100만명 대회를 실현하고자 하는 그 구체적인 목표에 대해서도 이해할 수 있었다”고 말했다. 다만 통일교 측은 계속해서 TM 특별보고 문건의 내용을 신뢰할 수 없다고 주장하고 있다.한편 경찰은 2019년 당시 국회의원 11명에게 불법 정치 후원을 한 혐의로 한학자 통일교 총재와 윤영호 전 세계본부장 등 4명을 검찰에 송치했다. 이들은 정치인에게 개인 명의로 100만∼300만원을 후원한 뒤 통일교 법인 돈으로 보전받은 혐의를 받는다. 경찰은 전재수 더불어민주당 의원 등 정치인 3명에 대해선 “엄정히 수사 중”이라고 밝혔다.하종민·임태환 기자