삼척시, 어르신 목욕·이미용비 지원…연 18만원

이미지 확대 강원 삼척시가 시행하는 어르신 목욕비·이미용비 지원 사업 안내포스터. 삼척시 제공

강원 삼척시는 내년부터 어르신에게 이미용비를 지급한다고 30일 밝혔다.이미용비는 목욕비와 함께 지급된다. 지급 대상은 삼척에 주민등록을 두고 거주하는 75세 이상 주민이다.지급 금액은 연간 총 18만원이고, 상·하반기에 각각 1회씩 총 2회에 걸쳐 전달한다.지급 방식도 개선했다. 기존 종이형 이용권이 아닌 지역화폐인 삼척사랑카드로 지급해 편의성을 높였다. 내년 말까지 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸한다.지급 신청은 내년 1월 12일부터 읍면동행정복지센터에서 받는다. 대리인은 위임장을 제출해야 한다.삼척시 관계자는 “어르신들이 경제적 부담을 덜며 건강한 노후를 보내길 바란다”며 “앞으로도 어르신들의 체감도를 높일 수 있는 생활밀착형 정책을 추진하겠다”고 말했다.삼척 김정호 기자