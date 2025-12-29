울산 울주에 주거·창업 복합기능 갖춘 ‘청년특화주택’ 건립

지상 8층 규모에 주택 등 조성… 2029년 하반기 입주 목표
울산 울주군에 주거와 창업 복합기능을 갖춘 ‘청년특화주택’이 건립된다.
울산시는 국토교통부의 ‘특화 공공임대주택 건립사업’에 선정돼 총 사업비 302억원을 들여 오는 2029년 울주군 청량읍 상남리에 ‘청년특화주택’을 건립한다고 29일 밝혔다.
시는 내년 하반기 주거환경개선사업 정비계획 변경을 시작으로 2027년 하반기 토지 보상 및 설계를 거쳐 2028년 상반기 착공해 2029년 하반기 입주를 목표로 하고 있다.
이 사업은 울산·미포국가산단 등 주요 산업단지 배후 지역의 청년 근로자 주거 공급 부족을 해소하고, 창업 기회 제공과 일자리 창출 효과를 기대한다.
지상 8층의 건물은 1~2층 주차장(100면), 3층 복합체력단련센터, 4~8층 주택 100호(전용면적 26㎡)가 들어선다.
특히 3층 전체를 청년특화시설로 조성해 체력단련실과 요가·단체운동(GX)실, 필라테스실, 북카페 등을 갖출 예정이다. 시는 분야별 전문 창업자를 모집해 시설 운영을 맡기는 방식으로 청년 창업 기회를 제공하고 이를 일자리 창출로 연계할 계획이다.
시 관계자는 “이번 사업은 청년특화시설을 통해 주거와 창업, 일자리를 연계한 울산형 공공주택 ‘유홈(U home)’의 새로운 모델”이라며 “청년이 일하고 머무를 수 있는 정주 여건 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
