[포토] 올겨울 최강 한파에 수도계량기 ‘동파’

서울시가 올겨울 첫 수도계량기 ‘동파 경계’ 단계를 발령했다. 동파 경계는 ‘관심-주의-경계-심각’ 4단계의 동파 예보제 중 3단계에 해당한다.26일 서울 강북구 미아가압장에서 수도계량기 교체반 직원이 동파된 수도계량기를 정리하고 있다.온라인뉴스부