부산진구, 2025 매니페스토 문화정책 우수 수상

이미지 확대 부산진구 김영욱(왼쪽에서 네 번째) 구청장과 직원들이 한국매니페스토실천본부가 주관 ‘2025 매니페스토 문화정책 콘체르토’에서 문화 거버넌스 구현 분야 우수상 수상 기념 촬영을 하고 있다. 부산진구 제공

부산 부산진구는 한국매니페스토실천본부 주관 ‘2025 매니페스토 문화정책 콘체르토’에서 문화 거버넌스 구현 분야 우수상을 받았다고 26일 밝혔다.매니페스토 문화정책 콘체르토는 전국 기초자치단체의 문화정책 우수 사례를 공유하고 확산하기 위해 마련됐다. 전국 85개 기초자치단체가 제출한 160개 사례를 대상으로 1차 서면 심사, 2차 현장 발표를 거쳐 수상 기관을 선정했다.부산진구는 이번 대회에서 부산진문화재단의 ‘부산진구 문화 공론장과 찾아가는 예술 마차로 만든 협치 문화 거버넌스’를 발표해 부산 지자체 중 유일하게 우수사례로 선정됐다.협치 문화 거버넌스는 지역 주민이 정책 논의 과정에 직접 참여하고, 주체적으로 지역 축제의 기획·실행을 함께하는 주민 참여 기반 문화 거버넌스 모델로 평가받았다.부산진구 관계자는 “이번 수상은 주민이 직접 참여한 문화정책이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 주민이 지역 문제 해결에 주체적으로 참여하도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자