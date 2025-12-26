국내 R＆D 투자 131조원…GDP 대비 연구개발비 5% 첫 돌파

정부 재원 줄었지만 민간 투자 급증

이미지 확대 연구개발(R＆D) 자료사진. 픽사베이

정부의 연구개발(R＆D) 예산 삭감에도 불구하고 민간 투자가 급증하면서 지난해 국내 R＆D 투입 비용이 131조원을 넘어섰다. 국내총생산(GDP) 대비 연구개발비 비중도 사상 처음으로 5%를 돌파했다.26일 과학기술정보통신부 발표한 ‘2024년 연구개발활동조사 결과’에 따르면 지난해 한국의 총연구개발비는 전년보다 11조 9722억원 증가했다. GDP 대비 비중은 5.13%로 2023년(4.94%)보다 0.19% 포인트 상승했다. 이스라엘(6.35%)에 이어 세계 2위 수준을 유지했다.눈에 띄는 건 민간 주도의 성장이다. 지난해 정부 재원은 27조 7672억원(21.2%)으로 전년보다 3604억원 줄었지만, 민간·외국 재원은 103조 2790억원(78.8%)으로 12조 3326억원 늘었다. 민간과 외국 재원이 100조원을 넘어선 것을 이번이 처음이다.연구 수행 주체별로는 기업이 106조 6988억원(81.4%)으로 압도적인 비중을 차지했다. 공공연구기관은 13조 2936억원, 대학이 11조 538억원이었다. 연구개발 단계별로는 기초연구가 19조 2690억원(14.7%), 응용연구가 25조 2812억원(19.3%), 개발연구가 86조 4960억원(66%)으로 나타났다. 이중 개발연구비 증가율이 11.1%로 가장 높았다.연구 인력은 늘었다. 지난해 총연구원 수는 61만 5063명으로 전년 대비 1만 1497명 증가했다. 연구보조원을 포함한 연구개발인력수는 83만 9582명이었으며 여성연구원 수는 14만 8922명이었다. 상근연구원 수는 50만 3346명으로 전년 대비 1만 3009명 늘어 중국, 미국, 일본에 이어 세계 4위 수준이다.과기정통부는 “취업자 1000명당 연구원 수는 17.6명, 인구 1000명당 연구원 수는 9.8 명으로 세계 1위 수준”이라고 설명했다. 이번 조사 결과는 내년 2월 연구개발활동조사보고서를 통해 공개된다.한지은 기자