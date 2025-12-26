경남 창원서 후진 주차하던 벤츠, 포르쉐 등 5대 들이받아…1명 경상

이미지 확대 사고 현장. 창원소방본부 제공

경남 창원 한 아파트 주차장에서 50대 여성이 몰던 승용차가 주차된 승용차 5대를 잇따라 들이받는 사고가 일어났다.26일 창원중부경찰서에 따르면 지난 25일 오후 8시쯤 창원 성산구 용호동 한 아파트 주차장에서 50대 여성 A씨가 몰던 벤츠 승용차가 후진하던 중 주차된 승용차를 잇달아 들이받았다.이 사고로 A씨가 허리 통증을 호소해 병원으로 이송됐다. 또 A씨의 벤츠 승용차 부딪힌 포르쉐 2대, BMW 2대, 제네시스 1대 등 모두 5대가 파손됐다. 경찰은 피해 금액이 최대 4억원에 달할 것으로 보고 있다.A씨는 빠른 속도로 후진 주차하다 주차 멈춤턱을 넘어 다른 자동차를 잇달아 들이받았다. A씨는 음주 운전이나 무면허 운전을 하지는 않은 것으로 조사됐다. 현재 A씨는 자동차 급발진을 주장하는 것으로 알려졌다.경찰은 주차장 CCTV와 A씨 승용차의 사고기록장치(EDR)를 분석하는 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.창원 이창언 기자