삼척 청년농촌보금자리 ‘첫 삽’…100억 들여 내년 완공

김정호 기자
김정호 기자
수정 2025-12-26 10:21
입력 2025-12-26 10:21
강원 삼척시청 전경. 서울신문 DB
강원 삼척시는 100억원을 들여 원덕읍 산양리에 청년 주거단지인 농촌보금자리를 조성한다고 26일 밝혔다.

이날 착공하는 농촌보금자리는 1만 4012㎡ 부지에 단독주택 28세대와 공동이용시설 1동으로 지어진다. 완공 목표 시기는 내년 하반기다.

단독주택은 △취학아동이 있는 세대를 위한 가족형A(84㎡) 4세대 △신혼부부를 위한 가족형B(59㎡)형 10세대 △1인 청년을 위한 청년형(26㎡) 14세대로 나뉜다. 청년들의 수요에 맞춰 크기와 형태를 다양화했다.

삼척시는 농촌보금자리가 지역특화 임대형 스마트팜 조성 사업과 시너지 효과를 내며 청년 농업인 유입에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다. 삼척시가 국비 포함 총 200억원을 투입하는 스마트팜은 산양리에 4ha 규모로 내년 조성된다.



삼척시 관계자는 “농촌보금자리가 인구 감소로 어려움을 겪은 농촌에 새로운 활력을 불어넣을 것”이라고 말했다.

삼척 김정호 기자
