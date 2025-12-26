올 최강 한파… 서울 첫 ‘동파 경계’ 발령

오늘 영하 12도… 내일 오후에 풀려

크리스마스가 지나고 26일 전국의 온도가 전날보다 5~10도가량 낮아지는 등 올겨울 최강 추위가 찾아오겠다. 전국 대부분 지역에는 한파특보도 발령됐다.25일 기상청에 따르면 중국 북부지방에서 세력을 확장하는 대륙고기압의 영향으로 26일 전국이 꽁꽁 얼어붙겠다. 서울의 아침 기온은 영하 12도까지 떨어지고 강한 바람 탓에 체감온도는 영하 18도에 달할 것으로 관측됐다.아침 최저기온은 영하 17도에서 영하 3도, 낮 최고기온은 영하 7도에서 4도로 예보됐다. 이번 추위는 다음날인 27일에도 이어져 최저기온 영하 16도에서 영하 3도, 최고 영하 1도에서 7도의 기온 분포를 보일 것으로 예상된다. 곳곳에 눈과 비 소식도 예보됐다. 26일까지 예상 적설량은 제주산지 5~15㎝, 전북 3~8㎝, 제주중산간 2~7㎝, 광주·전남 1~5㎝, 충청 1~3㎝ 등이다. 울릉도·독도는 최대 30㎝의 폭설이 쏟아질 예정이다. ﻿ 27일 오후부터는 추위가 한풀 꺾인다. 이날 아침 최저기온은 영하 16도에서 영하 3도로 춥겠지만, 낮 최고 기온은 영하 1도에서 영상 7도로 전날보다 2~7도가량 높겠다.한편 서울시는 한파가 예보된 26일 오전 9시부터 올겨울 첫 수도계량기 ‘동파 경계’ 단계를 발령한다고 밝혔다. 시는 ‘동파 대책 상황실’을 24시간 운영하고, 8개 수도사업소·서울시설공단과 동파 긴급 복구 체계를 구축한다. 올겨울 들어 지난 23일까지 서울에서 아파트 199건 등 총 242건의 수도계량기 동파가 발생했다.반영윤·김주연 기자