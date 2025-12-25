사회 [포토] ‘조망 시뮬레이션’ 세운4구역에 대형풍선 설치 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/12/25/20251225800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-25 16:04 입력 2025-12-25 16:04 1/ 5 이미지 확대 종묘 맞은편 세운4구역의 고층 건물 재개발을 관련 공방이 뜨거운 가운데 25일 서울 세운4구역 부지에서 관계자들이 대형풍선을 설치하고 있다. 이 풍선은 부지 개발 관련 조망 시뮬레이션 위해 설치했다. 2025.12.25 연합뉴스 이미지 확대 종묘 맞은편 세운4구역의 고층 건물 재개발을 관련 공방이 뜨거운 가운데 25일 서울 세운4구역 부지에서 관계자들이 대형풍선을 설치하고 있다. 이 풍선은 부지 개발 관련 조망 시뮬레이션 위해 설치했다. 2025.12.25 연합뉴스 이미지 확대 종묘 맞은편 세운4구역의 고층 건물 재개발을 관련 공방이 뜨거운 가운데 25일 서울 세운4구역 부지에서 관계자들이 대형풍선을 설치하고 있다. 이 풍선은 부지 개발 관련 조망 시뮬레이션 위해 설치했다. 2025.12.25 연합뉴스 이미지 확대 종묘 맞은편 세운4구역의 고층 건물 재개발을 관련 공방이 뜨거운 가운데 25일 서울 세운4구역 부지에서 관계자들이 대형풍선을 설치하고 있다. 이 풍선은 부지 개발 관련 조망 시뮬레이션 위해 설치했다. 2025.12.25 연합뉴스 이미지 확대 종묘 맞은편 세운4구역의 고층 건물 재개발을 관련 공방이 뜨거운 가운데 25일 서울 세운4구역 부지에서 관계자들이 대형풍선을 설치하고 있다. 이 풍선은 부지 개발 관련 조망 시뮬레이션 위해 설치했다. 2025.12.25 연합뉴스 종묘 맞은편 세운4구역의 고층 건물 재개발을 관련 공방이 뜨거운 가운데 25일 서울 세운4구역 부지에서 관계자들이 대형풍선을 설치하고 있다. 이 풍선은 부지 개발 관련 조망 시뮬레이션 위해 설치했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 세운4구역 재개발 관련 대형풍선의 설치 목적은? 조망 시뮬레이션 항의 시위