전북 이차전지 고급인력 양성 2년째 표류

대학원 설립 계획 합의점 찾지 못해

이미지 확대 전북특별자치도청사 전경.

전북도가 추진하고 있는 석·박사급 이차전지 고급인력 양성 계획이 2년째 표류하고 있다.25일 전북도에 따르면 2023년 새만금 이차전지 특화단지 지정 직후부터 한국과학기술원(KAIST)과 협력해 이차전지 대학원 설립을 추진하고 있다. 5년간 250억원을 투입해 기업 연구 수요와 연계된 석·박사급 인력을 양성하는 대학원이다.그러나 정부가 이차전지 대학원에 광주과학기술원(GIST)이 참여하는 방안을 제시하면서 추진 계획이 차질을 빚고 있다.한국과학기술원은 이차전지 대학원을 단독으로 운영하겠다는 입장이지만 과기정통부가 지역 자원 균형을 이유로 광주과학기술원과 연계를 요구해 합의점을 찾지 못하는 상황이다.전북도는 연구소·연구센터 설립 등 연구·개발(R＆D) 기반을 조성하는 방향으로 사업계획을 조정했으나 대학원 설립은 한발짝도 진전되지 않고 있다.예산 확보도 안돼 사업 추진 동력도 약화됐다. 예산이 뒷받침되지 않자 이차전지 대학원 설립 계획은 사실상 중단됐다.전북도는 한국과학기술원과 협력을 이어가면서 장기적으로 대학원 설립에 필요한 발판을 마련하겠다는 전략이지만 전망은 밝지 않은 실정이다.전북도 관계자는 “이차전지 대학원 설립이 장기간 지연될 경우 고급 인력 공급 체계가 불완전해 산업 생태계가 흔들리게 된다”며 “정부 차원의 결단이 시급하다”고 말했다.전주 임송학 기자