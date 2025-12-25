“이제 다시 사람 믿을 수 있어요”…서울시, ‘청소년행복동행학교’ 1년 성과 공유

위기청소년·보호자 등 869명 행복동행학교 참여

이미지 확대 지난 12일 서울 중구 서울YWCA 대강당에서 열린 ‘청소년행복동행학교·청소년종합지원센터 성과공유회’에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“친구들한테 너무 큰 상처를 받아 사람은 믿을 수 없다고 생각했지만, ‘행복동행학교’에 참여하면서 처음으로 다른 사람을 믿을 수 있게 되었어요.”올해 서울시 ‘행복동행학교’ 캠프에 참여했던 청소년 A(15)씨는 이렇게 말했다. 행복동행학교는 과도한 입시 경쟁 등으로 고립감을 느끼거나 또래 관계에서 어려움을 겪는 청소년을 대상으로 시가 지난해부터 운영 중인 사업이다.시는 지난 12일 서울 중구 서울YWCA 대강당에서 청소년, 보호자, 시설 관계자 등 130여명이 참석한 가운데 ‘2025 청소년행복동행학교·청소년종합지원센터 성과공유회’를 개최했다고 25일 밝혔다. 청소년들의 접근성을 높이기 위해 권역별 거점 기구인 청소년종합지원센터를 기존 2곳(목동·서대문)에서 4곳(목동·마포·성북·광진)으로 늘렸다. 올해 위기청소년과 보호자 등 총 869명이 행복동행학교에 참여했다.주요 프로그램은 청소년 성향과 위기 수준에 따라 ▲유스톡 프로젝트(14~19세 대상 6개월 과정 장기 프로그램) ▲유스톡 스쿨(중고등학생 대상 찾아가는 프로그램) ▲유스톡 캠프(여름방학 기간 숙박형 캠프) 등 3가지다.정진우 서울시 평생교육국장은 “위기청소년이 다시 일상으로 나아갈 수 있도록 행복동행학교를 청소년종합지원센터 중심의 위기청소년 회복 모델로 정착시키고, 권역별 특성을 반영한 프로그램 확대와 함께 촘촘한 지역 연계 지원체계를 구축해 나가겠다”고 했다.송현주 기자