중구, 폐지 모아 시작한 장학금 29년째 지역사회에 온기

폐지와 공병 모아 시작된 ‘29회 김영백 장학금’

태극당, 케이크와 과자세트 30가구에 후원

이미지 확대 고(故) 김영백씨의 아내 한군자(가운데)씨가 22일 장충동주민센터에서 저소득 학생들에게 ‘김영백 장학금’을 전달한 뒤 악수를 하고 있다. 중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구는 고(故) 김영백(신광교회 집사)씨가 폐지와 공병을 모아 시작한 장학 나눔 ‘김영백 장학금’이 29년째인 올해도 이어졌다고 25일 밝혔다.1997년 시작한 김영백 장학금은 2022년 김씨가 작고한 이후 배우자인 한군자(신광교회 권사)씨와 자녀들이 뜻을 이어 장학금을 후원하고 있다. 지난 22일 장충동주민센터에서 열린 장학금 전달식에서는 장충동에 거주하는 저소득 중고등학생 4명이 총 200만원의 김영백 장학금을 전달 받았다. 장학금을 받은 한 학생은 “이렇게 받은 소중한 마음을 기억하며, 앞으로 누군가의 꿈을 응원할 수 있는 어른으로 성장하고 싶다”고 감사 인사를 전했다.1946년에 문을 연 장충동 빵집 ‘태극당’은 크리스마스를 맞아 취약계층 이웃 30가구에 케이크와 과자선물세트를 후원했다. 동 주민센터 직원들은 태극당에서 전해받은 케이크와 과자세트를 한부모 가정, 중증장애인, 사회적 고립 1인 가구 등에 전달했다.김길성 구청장은 “지역사회를 향한 지속적인 관심과 나눔에 깊이 감사드린다”며 “이런 따뜻한 소식들이 중구 전역으로 퍼져 많은 이들에게 희망과 용기를 전하고, 이웃 간 따뜻한 나눔으로 연말 온기를 더하길 바란다”고 말했다.김주연 기자