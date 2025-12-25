경북 포항시, 분산에너지 특화지역 최종 지정…“탄소중립 실현”

이미지 확대 경북 포항 분산에너지 특화단지. 포항시 제공

경북 포항시가 분산에너지 특화지역으로 최종 지정됐다.25일 포항시는 정부의 첫 ‘분산에너지 특화지역’ 공모사업에 최종 지정돼 차세대 에너지 산업 선점과 탄소중립 실현을 위한 본격적인 발판을 마련했다고 밝혔다.시는 지난 5월 실무위원회 평가를 거쳐 분산에너지 특화지역 최종 후보지로 선정됐다. 지난달 5일 열린 에너지위원회에서 지정이 보류됐지만, 사업 모델을 보완해 제출하는 등 노력으로 최종 지정됐다.이를 통해 포항에는 ‘그린 암모니아 기반 무탄소 분산에너지 실증사업’이 진행된다. 영일만 일반산업단지를 중심으로 그린 암모니아 기반 수소엔진 발전 설비를 구축하고, 이차전지 관련 기업에 40㎽급 무탄소 전력을 공급한다. 분산 전원의 상용화와 친환경 산업 인프라 조성을 동시에 추진한다는 전략이다.이번 지정으로 2030 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성은 물론, 내년 시행 예정인 EU 탄소국경제도(CBAM) 대응에도 크게 기여할 것으로 보인다. 무탄소 전력 공급을 통해 지역 수출기업들의 탄소국경세 부담을 줄이고, 글로벌 시장에서의 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다.시는 향후 경북도, 분산에너지 사업자, 산단 입주기업 등이 참여하는 ‘해오름동맹 포항 무탄소 에너지 협의체’를 활성화할 계획이다. 특화지역 기반 조성과 효율적 운영을 위한 중장기 로드맵을 수립하고, 관련 조례 제정과 규제 특구 지정 등을 통해 지속 가능한 에너지 생태계를 구축해 나갈 방침이다.이강덕 포항시장은 “이번 분산에너지 특화지역 지정은 포항이 탄소중립을 선도하는 친환경 산업도시로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “지역 수출기업들이 탄소 규제에 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 확실히 마련할 것”이라고 했다.포항 김형엽 기자