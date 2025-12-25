‘높이 184m’ 인천 제3연륙교 전망대, 기네스북 올랐다

美 128m 기록 경신… 내년 3월 개방
인천경제자유구역청은 청라와 영종을 잇는 제3연륙교의 전망대(조감도)가 영국 기네스북 ‘세계 최대 높이 해상교량 전망대’로 인증받았다고 24일 밝혔다. 앞서 미국 세계기록위원회(WRC)도 전망대를 같은 부문 세계 최대 높이로 인증한 바 있다.
인천경제청은 조만간 기네스 측으로부터 인증서를 받아 제3연륙교 개통 하루 전인 다음 달 4일 ‘인증서 제막식’을 열기로 했다.
전망대는 제3연륙교 주탑에 설치된다. 아파트 67층 높이인 해발 184.2m로 현재까지 세계 최고 높이로 알려진 미국의 페놉스콧 내로스 교량 전망대(128m)보다 56m가량 높다.
40여명이 동시에 들어갈 수 있는 약 165㎡ 면적의 전망대 사방에는 통유리가 설치돼 맑은 날 남산서울타워, 롯데월드타워 등도 조망이 가능하다. 15인승 엘리베이터를 타고 올라가게 설계됐으며 전망대 외곽에는 엣지워크도 만든다.
인천경제청은 내년 3월쯤 전망대를 개방할 예정이다.
제3연륙교는 영종대교(제1연륙교), 인천대교(제2연륙교)에 이어 영종도와 육지를 연결하는 세 번째 연륙교다. 길이 4.68㎞, 폭 30m, 왕복 6차로로 내년 1월 5일 개통한다.
강남주 기자
2025-12-25 27면
