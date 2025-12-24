사회 [포토] 겨울방학 계획 적는 초등생 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/12/24/20251224801002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-24 14:43 입력 2025-12-24 14:43 1/ 6 이미지 확대 24일 서울 동대문구 안평초등학교에서 2학년 6반 학생이 겨울방학 계획을 적고 있다. 2025.12.24.뉴스1 이미지 확대 24일 서울 동대문구 안평초등학교에서 겨울방학을 맞은 한 어린이가 방학 계획을 작성하고 있다. 2025.12.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 서울 동대문구 안평초등학교에서 겨울방학을 맞은 한 어린이가 방학 계획을 벽에 부착하고 있다. 2025.12.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 부산 기장군 초등학교에서 열린 방학식에서 학생들이 겨울방학 안내문을 들고 즐거워하고 있다. 2025.12.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 서울 동대문구 안평초등학교에서 어린이들이 겨울방학에 앞서 담임선생님으로 부터 겨울철 안전 수업을 받고 있다. 2025.12.24 연합뉴스 이미지 확대 24일 서울 동대문구 안평초등학교에서 겨울방학을 맞은 어린이들이 담임선생님과 인사하며 교실을 나서고 있다. 2025.12.24 연합뉴스 24일 서울 동대문구 안평초등학교에서 2학년 6반 학생이 겨울방학 계획을 적고 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 사진 속 학생은 몇 학년 몇 반인가? 2학년 6반 3학년 6반