대구시, 국·과장급 66명 인사…“역점 사업 흔들림 없는 추진에 초점”

이미지 확대 대구시청 산격청사 전경.

대구시가 2026년 상반기 국·과장급 간부 인사를 단행했다. 새해부터 시행되는 조직개편과 연계해 국정과제와 지역 역점 사업을 흔들림 없이 추진하는 데 초점을 맞췄다는 게 대구시의 설명이다. 시정 살림을 책임질 총무과장에 처음으로 여성이 보임돼 눈길을 끌었다.24일 대구시에 따르면 시는 이번 인사에 대규모 국책사업과 시정과제를 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어질 수 있게 실행력을 갖춘 인력을 핵심 보직에 배치하는 데 주안점을 뒀다.인공지능(AI)을 비롯한 미래산업 육성과 혁신성장 전략을 총괄하는 미래혁신성장실장 직무대리에는 정의관 동구 부구청장을 발탁했다. 정의관 실장은 지역 산업과 경제 정책 전반에 대한 이해도가 높다는 평가를 받는다.대구·경북(TK) 신공항 건설 사업을 실무적으로 이끌 신공항건설단 국장급도 교체됐다. 신공항정책국장에는 김동혁 국장이, 신공항건설국장에는 김창엽 국장이 배치됐다. 신설되는 공항재정과장에는 장지숙 과장을 보임했다.새 정부 국정과제와 직접 연계한 주요 지역 현안을 추진하기 위해 기획·조정 기능도 강화했다. 시정을 총괄·조정하는 정책기획관에는 한응민 과장을 임명해 국정과제와 지역 현안을 체계적으로 조정하도록 했다. 시정 살림을 도맡을 총무과장에는 대구시에서는 처음으로 여성인 이문영 과장을 보임했다.기업과 가교 구실을 하며 현장의 어려움을 신속히 해소하고 투자 유치 성과 가시화를 위해 원스톱기업투자센터장에는 김동우 국장을 임명했다. 이 밖에도 보건복지국장에는 이재홍 국장을, 문화체육관광국장에는 황보란 중구 부구청장을 투입했다.김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “새해에도 즉시 가동 가능한 시정 운영 체제를 구축하는 데 방점을 둔 인사”라며 “시민이 체감할 수 있는 변화와 성과로 이어질 수 있도록 한 치 소홀함 없이 책임 있는 시정을 이어가겠다”고 말했다.대구 민경석 기자