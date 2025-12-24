동작구, 상습정체구간 상도역 사거리 ‘좌회전 신설’ 추진

서울경찰청과 협의해 ‘서울교통 Re-디자인 프로젝트’ 연계 추진키로

이미지 확대 박일하(오른쪽 두번재) 동작구청장이 지난 11월 ‘서울교통 Re-디자인’ 캠페인에서 시민들에게 대중교통 이용을 독려하는 홍보물을 나눠주고 있다. 동작구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동작구는 상습 정체구간인 ‘상도역 사거리’(상도로 277앞) 교통 흐름 개선을 위해 좌회전 신호를 신설하는 방안을 추진한다고 24일 밝혔다.주요 간선도로가 교차하는 상도역 사거리는 숭실대에서 신상도초교 방향과 신상도초교에서 장승배기역 방향에 좌회전 신호가 없어 운전자들이 유턴이나 P턴을 해야 하는 불편함을 겪었다.구는 지난 3월부터 9월까지 ‘교통 체계 개선 교통 분석 용역’을 실시하고 이를 토대로 서울경찰청 등 관계기관과 협의 등을 통해 좌회전 신설을 추진해 왔다.구는 서울경찰청과 도로 구조·신호 체계 등을 전면 재설계하는 ‘서울교통 Re-디자인 프로젝트’와 연계해 상도역 사거리의 좌회전 신설 방안을 진행하기로 협의를 마쳤다. 서울교통 Re-디자인 프로젝트는 서울경찰청이 시민의 의견을 반영해 교통체계 개선을 추진하는 사업이다. 지난 12일 프로젝트 참여 신청을 완료했으며, 향후 대상지로 선정되면 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 구는 기대하고 있다.박일하 구청장은 “오랜 숙원사업인 상도역 사거리 좌회전 신설은 주민들의 이동 편의를 높이는 핵심 과제”라며 “신호 체계가 반드시 개선될 수 있도록 유관기관과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.박재홍 기자