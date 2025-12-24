강원연구개발특구 ‘본부’ 누가 품나

춘천·원주·강릉 유치전

이미지 확대 강원연구개발특구로 지정된 춘천시, 원주시, 강릉시 로고.

전국에서 6번째로 지정된 강원연구개발특구의 콘트롤타워 격인 특구 본부가 춘천, 원주, 강릉 중 어느 도시에 설립될지 관심이 쏠린다.24일 강원도에 따르면 특구 본부는 국비와 지방비 437억원이 투입돼 지상 10층 규모로 지어진다. 특구 본부는 매년 100억원의 국비를 집행하며 연구개발 사업을 총괄 지휘하는 데다 기관과 기업, 연구소도 집적돼 춘천, 원주, 강릉이 치열한 유치전을 벌일 것으로 보인다.춘천은 강원대, 한림대를 중심으로 이공계 대학이 밀집했다는 장점이 있다. 연구개발특구의 축소판인 강소연구개발특구에 지정돼 있기도 하다.원주는 특구 면적이 5.5㎢로 춘천(3.4㎢), 강릉(2.8㎢)보다 넓고, 반도체와 이모빌리티, 의료기기 등 첨단산업 육성에 속도를 내고 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.강릉은 정부 출연 연구기관인 KIST강릉분원, 한국생산기술연구원 강원본부를 갖춰 특구 본부 설립을 주장할 명분이 있다. ‘정부 출연 연구기관 2곳 이상 보유’는 연구개발특구 지정 요건 중 하나였다.강원도는 내년 하반기에 특구 본부 건립을 본격화할 계획이다. 6·3지방선거를 앞두고 불필요한 논란을 피하겠다는 것이다. 김진태 강원지사는 지난 22일 기자간담회에서 “(특구 본부를 설립할 도시에 대해)염두에 둔 곳은 없다. 내년에 고민하겠다”며 조심스러운 입장을 보였다.춘천 김정호 기자