[부고]박기인 호남대 설립자 겸 명예이사장 별세

지역 고등교육·체육 발전에 헌신

이미지 확대 박기인 학교법인 성인학원 호남대학교 설립자 겸 명예이사장. 호남대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

학교법인 성인학원 호남대학교 설립자 겸 명예이사장인 성인(省仁) 박기인 박사가 24일 오전 별세했다. 향년 92세.고 박 명예이사장은 1934년 12월 24일 전북 전주시 중화산동에서 부친 박병옥 선생과 모친 이애주 여사 사이에서 태어났다. 6남매 중 차남으로, 지난 2015년 별세한 고 이화성 박사와 함께 1978년 학교법인 성인학원을 설립하며 지역 고등교육 기반 구축에 나섰다.박 명예이사장은 1968년 전남대학교 경영대학에서 경영학 과정을 이수했으며, 대학 설립 이후 교육과 지역사회 발전에 헌신해 왔다. 1995년 필리핀 아담스대학교 교육학 명예박사학위, 2003년 대만 문화대학교 상학부문 명예박사학위를 각각 받았고, 1994년에는 광주·전남 21세기발전협의회 이사를 역임했다.특히 체육을 통한 인재 양성과 지역 스포츠 발전에도 남다른 열정을 기울였다. 1982년 대학 설립 4년 만에 축구부를 창단해 선수 육성과 지원을 아끼지 않았고, 호남대 축구부는 전국대회 8회 우승을 기록하며 ‘축구 명가’로 자리매김했다. 1985년에는 권투부를 창단했으며, 1987~1989년 광주·전남 육상경기연맹 회장을 맡아 지역 체육계 발전에도 기여했다.호남대학교는 1978년 6월 15일 교육부로부터 설립 인가를 받은 뒤, 1992년 5개 단과대학을 갖춘 종합대학으로 승격했다. 2015년에는 쌍촌캠퍼스의 기능을 광산캠퍼스로 통합 이전해 단일 캠퍼스 체제를 완성하며 현재에 이르고 있다.유족으로는 장남 박상학 씨, 장녀 박경희 씨, 차남 박상건 학교법인 성인학원 호남대학교 이사장, 삼남 박상철 호남대학교 총장이 있다.장례는 학교법인 성인학원 호남대학교장으로 치러지며, 빈소는 호남대학교 중앙도서관 국제회의실에 마련됐다. 조문은 24일 오후 5시 이후부터 가능하며, 영결식은 28일 오전 10시 30분 호남대 문화체육관에서 열린다.호남대는 1978년 6월15일 교육부로부터 설립인가를 받은 뒤 1992년 5개 단과대학을 갖춘 종합대학으로 승격했으며, 2015년 3월에 쌍촌캠퍼스의 기능을 광산캠퍼스로 통합 이전해서 단일 캠퍼스 체제를 완성해 오늘에 이르고 있다.광주 서미애 기자