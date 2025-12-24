[속보] 서울 시내버스 노조, 다음달 13일부터 전면 파업 결의

이미지 확대 서울역 앞 버스환승센터 정류장 버스 모습. 연합뉴스

서울시버스노동조합(버스노조)이 내년 1월 13일 전면 파업에 나서기로 24일 결정했다.버스노조는 이날 오전 지부위원장 회의를 열고 파업을 결의했다고 밝혔다. 노조는 임금단체협상 조정 무산으로 파업을 할 수 있는 법적 권리인 쟁의권을 최종 확보해 놓은 상태다.노조는 파업 배경으로 체불임금 문제를 들었다.노조는 “지난달 노사가 밀린 임금을 지급하고 임단협 교섭을 성실히 진행하기로 공동 성명을 발표했다”며 “하지만 서울시와 회사 측이 약속을 일방적으로 깨고 체불임금 지급을 거부하고 있다”고 주장했다.회사 측이 제시한 시급 10% 임금 인상안도 문제 삼았다.노조는 “이는 법원과 노동부가 확인한 시급 12.85% 인상분을 회피하려는 것”이라며 “사실상 임금 삭감”이라고 비판했다.그러면서도 “서울시와 회사 측이 즉시 법원 판결과 노동부 시정명령에 따라 밀린 임금을 지급하고 근로 조건을 개선한다면, 2025년도 임금 인상분은 공공기관 임금 인상률 등을 기준으로 전향적으로 검토할 수 있다”고 덧붙였다.김성은 기자