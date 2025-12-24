소나무재선충병 감염 30분 만에 ‘판정’…조기 발견·신속 방제 기반

현행 검사 확정에 3일 소요돼 신속 대응 한계

검사기관뿐 아니라 예찰원 지급 등 확대 검토

이미지 확대 소나무재선충병 감염 여부를 현장에서 확인할 수 있는 유전자 진단키트. 국립산림과학원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

소나무재선충병(재선충병)이 빠르게 확산한 가운데 현장에서 감염 여부를 확인해 신속하게 대응할 수 있는 ‘진단키트’를 활용한 검사가 이뤄진다.24일 산림청 국립산림과학원에 따르면 지방산림청과 지자체 산림연구기관 등 전국 21개 재선충병 1차 진단기관에서 감염 여부를 확인하기 위한 고사목 현미경 검사가 18만 8331건에 달한다. 현미경 검사에 평균 3일이 소요된다. 재선충병은 걸리면 100% 고사해 조기 발견·방제가 필요하다.산림과학원이 고도화한 현장 유전자 진단키트는 정확성과 신속성은 유지하면서 사용 편의성을 개선했다. 진단 결과를 30분이면 확인할 수 있고, 표출 방식을 복잡한 ‘숫자’가 아닌 ‘O·X’ 아이콘으로 변경해 현장 실무자가 쉽게 확인할 수 있도록 했다. 특히 무게를 6㎏으로 경량화하고 배낭형으로 변경해 산악 지형 등 현장에서 이동성을 높였다.진단키트는 산림과학원을 비롯해 한국임업진흥원·지방산림청·지자체 등 15개의 1차 진단기관에 보급해 시범 운영하고 있다. 산림청은 진단기관에 이어 현장 예찰원에도 추가 지급하는 방안을 검토 중이다.산림과학원 산림병해충연구과 손정아 박사는 “진단키트는 누구나 쉽게 사용할 수 있고 진단 정확성을 확보했다”면서 “현장 중심의 기술 혁신으로 재선충병 발생을 조기에 확인해 대응할 수 있는 방제 체제 구축이 기대된다”고 말했다.대전 박승기 기자