“제도권 밖 복지 틈새 함께 메워야죠”…전정 송파구의원, 분유 540통 기부 ‘온정’

이미지 확대 전정 송파구의원(왼쪽 세 번째)이 지난 23일 지역 내 취약계층 영유아를 위한 분유 기부 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. 사진: 전정 의원 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구의회 전정 의원이 연말을 맞아 지역 내 취약계층 영유아들을 위한 ‘따뜻한 나눔’ 활동을 펼쳤다. 그는 제도권 밖의 복지 틈새를 민간 협력으로 채우겠다는 취지다.전 의원은 23일 송파1동 주민센터에서 ‘관내 돌봄 사각지대 해소를 위한 분유 기부 행사’를 개최했다. 이 행사는 전 의원이 직접 주관하고 한국산후조리원연합회가 후원했다.이날 기탁된 물품은 분유 540통으로 약 2430만원 상당이다. 기부된 분유는 송파1동 내 저소득 가정 등 영양 공급이 절실한 취약계층에 순차적으로 전달될 예정이다.이번 기부는 단순한 물품 지원 이상의 의미를 지닌다. 전 의원은 의정 활동 중 민원 현장에서 만난 취약 가정들의 사례를 통해 공적 제도만으로는 해결할 수 없는 ‘복지의 빈틈’을 체감하고, 지속 가능한 민관 협력형 돌봄 체계의 필요성을 절감해왔다.전 의원은 “민원 현장에서 마주한 가정들의 안타까운 상황을 보며 제도적 한계를 실감했다”며 “이번 기부가 민간과 공공이 손잡고 지역사회 돌봄의 선순환 구조를 만들어가는 마중물이 되길 바란다”고 강조했다.행사에 동참한 한국산후조리원연합회는 “아기의 첫 영양이 평생 건강의 밑거름이듯, 지역 사회의 소외된 생명들에게도 세심한 돌봄이 필요하다”며 “앞으로도 송파 지역의 나눔 활동에 적극 힘을 보태겠다”고 전했다.평소 ‘현장 중심의 복지’를 의정 활동의 최우선 가치로 삼아온 전 의원은 이번 기부를 기점으로 민간 자원 연계와 생활 밀착형 복지 확대를 더욱 가속화할 방침이다. 그는 단순 일회성 행사에 그치지 않고 조례 제정과 현장 간담회 등을 통해 실천적인 복지 행보를 이어가겠다는 의지를 밝혔다.조현석 기자