HJ중공업, 해경 1900t급 다목적 화학방제함 688억원에 수주

HJ중공업은 해양경찰청의 1900t급 다목적 화학방제함을 688억원에 수주했다고 24일 밝혔다.화학방제함은 화학물질 분석 장비, 유회수기, 사고 선박 예인 설비 등을 갖춘 함정이다. 해상 화학사고 대비와 대응이 주 업무다. 일반 선박보다 더 높은 안전성이 요구돼 건조하는 데 고도의 기술이 필요하다. 해외에서도 미국 독일, 스웨덴 등 일부 선진국만 운용하는 특수 선박이다.HJ중공업은 조달청이 발주한 1900t급 화학방제함 1척 건조 가격 및 기술능력평가에서 1순위로 선정되면서 건조계약을 체결했다.해경은 2013년 부산 태종대 앞바다에서 발생한 화학물질 운반선 마리타임메이지호 화재 사고를 계기로 500t급 화학방제함 2척을 도입해 운용해왔다. 그러나 최근 탄소중립 정책로 LNG, 수소 등 가스 추진선 도입이 늘어나면서 대형 화학 사고에 대응할 수 있는 다목적 화학방제함의 필요성이 꾸준히 제기돼왔다.이에 해경은 사고가 발생하면 신속하고 효율적으로 대응하기 위해 2028년 현장 배치를 목표로 지난해 다목적 화학방제함 설계에 착수하는 등 건조 사업을 추진했다.이번에 HJ중공업이 수주한 다목적 화학방제함의 제원은 길이 70m, 폭 14.6m, 깊이 6.5m로 최대 15.5노트(시속 28.7㎞)로 운항할 수 있다. 항속거리가 1600㎞에 달해 우리나라 어느 해상에서 사고가 발생하더라도 방제 임무에 투입할 수 있다.특히, 3만t급 대형 조난선박 예인 설비를 갖추며, 파고 2.5m~4m의 악천후에도 수색, 구난, 화재 진압 활동을 할 수 있다. 연근해 해양오염, 화학방제 사고에 효과적으로 대응할 수 있는 위험 유해 물질 안전 대응 시스템, 탐지분석시스템도 국내 처음으로 탑재한다. 해상화재 소화 성능은 500t급 화학방제함의 4배가 넘는 시간당 9600㎥다.HJ중공업은 해양환경공단이 발주한 국내 첫 5500t급 다목적 대형방제선인 ‘엔담호’를 건조해 인도한 바 있다. 이번에 해경의 1900t급 다목적 화학방제함까지 수주하면서 특수선 분야 경쟁력을 다시 한번 선보였다.HJ중공업 관계자는 “해경이 사고 대응 역량을 키워 국민의 안전과 재산, 해양환경을 보호하는 임무를 완벽히 수행할 수 있도록 다목적 화학방제함 건조에 심혈을 기울이겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자