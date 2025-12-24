새마을금고재단, 10년간 지역사회 110억 지원… 13만명 ‘나눔 수혜’

이미지 확대 새마을금고재단 전경. 새마을금고재단 제공

MG새마을금고 지역희망나눔재단(이하 새마을금고재단)이 설립 이후 10년간 총 110억원 규모의 사회공헌 사업을 펼치며 지역사회 안전망 역할을 톡톡히 하고 있다.2015년 새마을금고중앙회의 출연으로 출범한 재단은 현재 850억원 규모의 자산을 보유한 사회공헌 전문기관으로 성장했다. 지난 10년간 재단을 통해 직·간접적인 지원을 받은 수혜자는 총 13만명에 달한다.재단은 세대별 맞춤형 지원을 통해 복지 사각지대를 해소하는 데 집중해왔다. 취약계층의 일상 회복을 돕는 ‘안심박스 지원’ 등 복지 안전망 구축에 39억원을 투입해 1만 9415명을 지원했다. 또한 ‘청년누리 장학’ 등 미래 세대 육성 사업에 20억원을 지원하며 청소년과 청년의 자립을 도왔다.지역 공동체 활성화와 저출생 문제 해결을 위한 행보도 두드러졌다. 공동체 시설 개선에 13억원을 지원한 것은 물론, ‘온정 나눔행사’ 등 지역사회 연대 강화 사업에 38억원을 투입해 약 11만명의 이웃과 온정을 나눴다.김인 새마을금고재단 이사장은 “지난 10년간의 성과는 새마을금고가 지켜온 상부상조의 정신을 실천한 결과”라며 “앞으로도 지역사회의 목소리에 귀 기울이며 가장 먼저 손을 내미는 따뜻한 금융의 동반자가 되겠다”고 강조했다.주현진 기자