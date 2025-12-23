사회 [포토] 교실이 궁금한 예비 초등학생 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/12/23/20251223800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-23 16:11 입력 2025-12-23 16:11 1/ 5 이미지 확대 23일 경기도 수원시 팔달구 팔달초등학교에서 열린 신입생 예비 소집에서 예비 초등학생이 부모님과 교실을 살펴보고 있다. 2025.12.23 연합뉴스 이미지 확대 23일 경기도 수원시 팔달구 팔달초등학교에서 열린 신입생 예비 소집에서 예비 초등학생이 부모님과 교실을 살펴보고 있다. 2025.12.23 연합뉴스 이미지 확대 23일 경기도 수원시 팔달구 팔달초등학교에서 열린 신입생 예비 소집에서 예비 초등학생이 부모님과 교실을 살펴보고 있다. 2025.12.23 연합뉴스 이미지 확대 23일 경기도 수원시 팔달구 팔달초등학교에서 열린 신입생 예비 소집에서 예비 초등학생이 부모님과 교실을 살펴보고 있다. 2025.12.23 연합뉴스 이미지 확대 23일 경기도 수원시 팔달구 팔달초등학교에서 열린 신입생 예비 소집에서 예비 초등학생이 부모님과 교실을 살펴보고 있다. 2025.12.23 연합뉴스 23일 경기도 수원시 팔달구 팔달초등학교에서 열린 신입생 예비 소집에서 예비 초등학생이 부모님과 교실을 살펴보고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사가 열린 날짜는 언제인가? 23일 24일