삼성디스플레이 아산 캠퍼스서 60대 근로자 끼임 사고로 사망

박승기 기자
박승기 기자
수정 2025-12-23 17:07
입력 2025-12-23 16:36

경찰과 회사, 현장서 사고 원인 조사

이미지 확대
사고 현장 이미지. 서울신문 DB
사고 현장 이미지. 서울신문 DB


23일 낮 12시 30분쯤 충남 아산시 탕정면 삼성디스플레이 아산 2캠퍼스에서 작업하던 근로자 A씨(60대)가 장비에 끼어 병원으로 옮겼으나 숨졌다.

A씨는 협력사 소속으로 생산라인에서 설비 점검·보완 작업 중 사고를 당한 것으로 확인됐다. 사고가 나자 회사 방제센터 구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐지만 치료를 받던 중 숨졌다. 경찰과 노동당국은 부분 작업 중지 명령을 내리고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

삼성디스플레이 관계자는 “협력 업체 직원이 생산라인에서 작업을 하던 중 사고가 발생했다”며 “사고 원인 등을 파악하고 있다”고 말했다.

사고가 난 원·하청 업체는 중대재해처벌법 적용 대상으로 산업안전보건법과 중처법 위반 여부를 조사할 방침이다.

아산 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
