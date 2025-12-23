러닝 인기에…지자체 마라톤 접수 조기 마감에 사이트 마비까지

이미지 확대 경주벚꽃마라톤대회 접수 연기에 대한 안내문. 대회 홈페이지 캡처

일상 속 달리기를 즐기는 인구가 늘면서 지방자치단체가 마련한 마라톤 대회에 신청자가 대거 몰리는 현상이 계속되고 있다.23일 경북 경주시와 경주벚꽃마라톤사무국 등에 따르면 내년 4월 열리는 ‘제33회 경주벚꽃마라톤대회’ 접수를 위한 인터넷 창구 접속자가 대거 몰리면서 이달 말로 연기됐다.대회는 경주 보문호수와 도심 문화유산, 벚꽃길이 어우러진 코스를 따라 달리는 국내 대표 봄철 마라톤 행사다. 당초 지난 18일 오전 10시부터 참가 신청을 받았지만 접속자가 몰리면서 웹사이트가 마비됐다. 이에 오는 29일 오전 10시부터 하프 참가자 4000명, 30일 오전 10시 10㎞ 참가자 7000명, 31일 오전 10시 5㎞ 참가자 4000명을 웹사이트에서 선착순 모집한다.내년 2월 개최될 ‘2026대구마라톤대회’는 지난 9월 참가 신청 시작 직후 5분간 약 78만 건의 접속이 폭주하며 장애가 발생하기도 했다. 대구시는 접속자가 몰릴 것에 대비해 서버 수용량을 전년 대비 4배 늘렸지만, 이를 웃도는 인원이 몰리면서 신청 기간 내내 접속 장애와 접속 대기가 지속됐다.지난 1일 접수를 받은 ‘제25회 합천벚꽃마라톤대회’도 신청자가 몰리면서 서버 접속이 일시 지연됐다. 접수 결과 10㎞ 코스는 29분, 하프코스 30분, 풀코스 39분, 5㎞ 코스는 49분 만에 마감됐다. 대회는 내년 3월 29일 황강변 백리벚꽃길 일대에서 열린다.경주시 관계자는 “최고 사양으로 사전 준비를 마쳤으나 작년보다 3배가 넘는 접속자가 동시에 몰렸다”며 “안정적인 접수와 대회 운영을 위해 서버 점검과 시스템 보완 후 접수를 받을 계획”이라고 했다.경주 김형엽 기자