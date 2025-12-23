고향사랑 지정기부제의 힘… 곶자왈 살리기 10억 목표 달성

제주시 5억, 서귀포시 5억 투입

5㏊ 사유지 곶자왈 매입 예정

이미지 확대 제주시 한경면 저지리 저지곶자왈의 모습. 제주 강동삼 기자

제주도가 고향사랑기부제 지정기부 사업으로 추진한 ‘제주 곶자왈 보호 모금사업’이 목표액 10억원을 달성했다.제주도는 지난 5월부터 ‘제주곶자왈 보호 모금사업’을 진행한 결과, 전국 기부자들의 자발적인 참여로 제주시 5억원, 서귀포시 5억원 등 총 10억원의 모금이 이뤄졌다고 23일 밝혔다.곶자왈은 ‘숲’을 뜻하는 ‘곶’과 ‘덤불’을 의미하는 ‘자왈’이 결합된 제주 방언으로, 독특한 지질 구조와 생태계를 갖춘 제주 생태계의 보고이자 지하수 함양의 핵심 지역이다. 그러나 최근 무분별한 개발로 사유 곶자왈 훼손 우려가 커지고 있다.이번 지정기부는 이러한 위기 속에서 사유 곶자왈을 매입해 영구 보전하기 위해 추진됐다. 도는 ‘제주 지하수의 원천인 제주시 곶자왈을 살려주세요’, ‘무분별한 개발로 사라지는 서귀포시 곶자왈을 살려주세요’를 주제로 2건의 모금사업을 진행했다.지정기부 사업은 기부자가 원하는 사업을 직접 선택해 기부하는 방식으로, 목표액을 달성하면 모금 기간과 관계없이 즉시 사업을 추진할 수 있다.도는 이번에 조성된 기부금 10억원을 제주시와 서귀포시에 각각 5억원씩 투입해 약 5㏊의 사유지 곶자왈을 매입할 계획이다. 매입된 곶자왈은 개발로부터 영구 보전되며, 보호 관리 기반도 한층 강화될 전망이다.도는 앞서 고향사랑기부제 일반사업으로도 2억원을 조성해 서귀포시 안덕면 상창리 일원 1.3㏊의 곶자왈을 매입하는 등 사유 곶자왈 보전을 지속적으로 추진해 왔다.강애숙 도 기후환경국장은 “전국 기부자 한 분 한 분의 참여가 모여 곶자왈 보전이라는 값진 성과를 이뤄냈다”며 “제주의 자랑이자 미래 세대를 위한 환경자산인 곶자왈을 지켜나갈 수 있도록 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.한편 고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 다른 지방자치단체에 연간 2000만원 이내에서 기부할 수 있으며, 10만원까지는 전액, 초과분에 대해서는 16.5%의 세액공제 혜택이 주어진다. 기부자는 기부금의 30% 이내에서 지역 특산품 등 답례품을 받을 수 있으며, 제주 기부자의 경우 ‘탐나는 제주패스’를 통해 주요 관광지 할인 혜택도 제공된다.제주 강동삼 기자