고영철 광주문화신협이사장, 신협중앙회장 도전

32년 흑자 신협맨…조합원 살리는 버팀목

5조 규모 집중 지원 등 ‘실무형 해법’ 제시

건전성·내부통제·미래성장 3대혁신 기치

풀뿌리 금융 복원..지역·조합원 신뢰 회복

이미지 확대 고영철 광주문화신협 이사장이 제34대 신협중앙회장 선거 출마를 공식 선언했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

자산 1조 원 시대를 열며 ‘문화신협의 기적’을 일궈낸 고영철 광주문화신협 이사장이 제34대 신협중앙회장 선거 출마를 공식 선언했다.내년 1월 7일 치러지는 이번 선거에서 고 이사장은 “조합을 살리는 중앙회, 미래를 선도하는 신협”이라는 비전을 내걸고 전국 800여 개 신협의 신뢰 회복과 지속가능한 성장 기반 마련에 나선다.신협의 이론과 현장을 두루 꿰뚫는 ‘정통 신협맨’으로 꼽히는 고 이사장은 현재 신협이 직면한 가장 시급한 과제로 ‘건전성 개선’을 꼽았다. 그는 금융환경의 불확실성이 커지는 상황에서 책상 위 이론이 아닌, 현장에서 단련된 리더십이 필요함을 역설했다.고 이사장은 구체적인 재무구조 정상화 방안으로 경영정상화 지원자금의 요건 완화와 상환준비금 잉여금의 조합 출자금 전환을 제시했다. 특히 자본잠식 상태의 조합을 돕기 위해 연간 5조 원 규모의 연계대출 및 여신형 실적상품 집중 지원이라는 파격적인 수익 기반 회복책을 내놓았다.고 이사장은 부실여신 관리에 대해서는 중앙회의 역할을 한 단계 끌어올리는 방안을 제시했다. 그는 신규 대손충당금이 발생할 경우 중앙회가 함께 부담하는 ‘(가칭) 매칭 충당금 펀드’를 조성해, 개별 조합에 쏠린 리스크를 분산시키겠다고 밝혔다.아울러 기존 NPL 자회사를 자산관리회사(AMC)로 전환해 부실채권을 장기적으로 관리하고, 사후 정산을 통해 발생한 초과 이익을 다시 조합에 환원하는 구조도 공약했다. 고 이사장은 감독과 책임을 분리해 온 기존 방식에서 벗어나, 중앙회가 위험을 함께 짊어지는 체제로 전환하겠다는 구상이다.내부통제 강화 역시 핵심 공약이다. 고 이사장은 현재의 순회감독 제도를 10개 신협 단위로 그룹화하여 활성화하고, ‘전담역’ 제도를 도입해 상시적인 감시 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 고 이사장은 또 지역본부별 여신심사역 제도를 신설해 심사의 전문성을 강화하고, 부실 여신을 사후에 처리하는 구조에서 벗어나 사전 차단 중심의 관리 체계를 정착시키겠다는 구상이다. 그는 예금자보호기금 역시 단순한 사후 보호 장치가 아니라, 조합의 자본 확충과 건전화에 기여하는 적극적 수단으로 기능을 확대하겠다고 덧붙였다.고 이사장은 신협의 본질을 ‘풀뿌리 금융’으로 규정했다. 그는 “풀뿌리 금융은 단순한 소액 금융이 아니라 지역 상권과 서민, 자영업자의 생존을 함께 책임지는 장기 금융”이라며 “중앙회는 현장을 평가하고 통제하는 조직이 아니라, 지역 신협이 제 역할을 다하도록 받쳐주는 후방 지원기지가 돼야 한다”고 강조했다.현장에서는 그의 이력이 경쟁력으로 꼽힌다. 광주문화신협 창립 단계의 실무책임자에서 출발해 상임이사, 이사장, 신협중앙회 이사까지 신협 운영의 전 과정을 경험했고, 그 과정에서 32년 연속 흑자라는 성과를 냈다는 점에서다.조합원 배당과 지역경제 활성화를 동시에 달성해 온 경험을 앞세운 고영철 이사장의 도전은, 위기에 놓인 신협중앙회가 ‘관리 중심 조직’에서 ‘현장 지원형 조직’으로 탈바꿈할 수 있을지 가늠하는 시험대가 될 전망이다.광주 서미애 기자