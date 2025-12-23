사생활 논란에 MBC도 정희원 손절… ‘라디오 쉼표’ 조기 폐지

이미지 확대 정희원 저속노화연구소 대표. 서울신문DB

MBC가 사생활 논란이 불거진 정희원 저속노화연구소 대표가 진행하던 라디오 프로그램을 폐지했다. 방송 시작 5개월 만의 조기 종료다.MBC는 22일 “‘라디오 쉼표’ 진행자의 개인적 사정으로 ‘라디오 문화센터’를 편성하게 됐다”며 “청취자들의 너른 양해 부탁드린다”고 알렸다.이로써 MBC 표준FM ‘정희원의 라디오 쉼표’는 지난 19일 방송을 끝으로 막을 내리게 됐다. 이 프로그램은 지난 7월 첫 전파를 탔으나 5개월 만에 편성에서 제외됐다.최근 정 대표는 위촉연구원으로 일하던 30대 여성 A씨와 불륜 의혹에 휩싸였다. 정 대표는 지난 17일 A씨를 스토킹처벌법 위반과 공갈미수 혐의로 서울 방배경찰서에 고소했다. 이에 A씨는 19일 서울지방경찰청에 정 대표를 위력에 의한 강제추행, 저작권법 위반, 무고, 명예훼손, 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 맞고소했다.법적 공방이 이어지는 가운데 정 대표가 권력관계를 이용해 성적 침해를 했다는 A씨의 주장과 함께 두 사람이 주고받은 메신저 일부가 공개되면서 사생활 논란이 확산했다.이번 논란으로 정 대표는 지난 21일 서울시 건강총괄관 자리에서도 물러났다.정 대표는 2023년부터 ‘저속노화’ 개념을 대중에 적극적으로 알리며 주목받아왔다. 지난해까지 서울아산병원 노년내과 교수로 재직했고, 유튜브 채널 ‘정희원의 저속노화’를 운영하며 60만명에 달하는 구독자를 모았다.이정수 기자