고물가에 사교육비도 졸라맸다

3분기 41만 3000원… 0.7% 감소

코로나19 이후 5년 만에 줄어

물가 탓에 비생계비부터 줄여

자녀 가진 40대 고용 악화 영향

이미지 확대

2025-12-22 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

자녀 사교육비 지출이 사회적 거리두기로 학원가에 발길이 뜸했던 코로나19 이후 5년 만에 감소했다. 한국 사회 특유의 교육열을 등에 업은 자녀 교육비까지 긴축할 정도로 가계 사정이 나빠졌다는 의미로 해석된다.21일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면, 올해 3분기 미혼 자녀가 있는 부부 가구의 월평균 학생 학원 교육비 지출은 41만 2891원으로 지난해 같은 분기(41만 5755원)와 비교해 0.7% 줄었다. 2020년 4분기 10.5% 감소한 이후 19개 분기 만에 다시 ‘마이너스’로 돌아섰다.사교육비는 그동안 소득이나 소비 여건 변화에 영향을 받지 않는 지출 항목으로 여겨져 왔다. 실질 소득이 줄어도 사교육비는 증가했다. 소득의 많고 적음에 상관없이 ‘자녀 교육비’에 대해선 비교적 저항이 크지 않았던 까닭이다.하지만 최근 물가가 오르고 소비가 위축되면서 중산층과 저소득층 중심으로 사교육비마저 졸라매는 현상이 나타나기 시작했다. 가계에 여유가 있는 고소득층도 감소 폭은 덜했지만 마이너스를 피하지 못했다.이은희 인하대 소비자학과 교수는 “고물가로 가계의 경제적 부담이 커지자 지출 항목을 재조정하면서 생계 비용과 다소 거리가 있는 사교육비 지출을 줄인 것”이라고 분석했다.초중고교생의 부모 세대인 40대의 고용난도 사교육비 감소에 일부 영향을 미친 것으로 보인다. 지난달 40대 취업자는 615만 4000명으로 지난해 같은 달보다 9000명 줄며 3년 5개월째 감소세를 이었다.40대는 전 세대 중 소득과 지출 규모가 가장 큰 가계 소비의 주축이다. 이런 40대의 고용 악화가 3년 넘게 장기화하면서 가계 실질 소득이 줄어든 것이 자연스럽게 사교육비 감소로 이어졌다는 것이다.허준영 서강대 경제학부 교수는 “40대는 코로나19 전후 주택 가격 상승기에 대출로 집을 마련한 가계부채 상환 부담이 큰 세대”라고 규정했다. 대출 원리금 상환 부담이 사교육비 지출 둔화를 불렀다는 것이다.세종 한지은 기자