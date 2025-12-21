유튜브·인스타로 하루 2시간 훌쩍… 불붙은 ‘10대 SNS 규제’

청소년 이용 규제 전 세계로 확산

2025-12-22

호주에서 세계 최초로 16세 미만에게 소셜미디어(SNS) 사용을 금지한 가운데 우리나라 10대 청소년들도 매일 평균 90분 이상 유튜브를 시청하고, 50분씩 인스타그램을 이용하는 것으로 나타났다. 우리나라 정부에서도 청소년 대상 SNS 규제 검토의 필요성이 나오는만큼 결과에 이목이 쏠린다.21일 데이터 기업 ‘아이지에이웍스’의 모바일인덱스에 따르면 올해 1월부터 11월까지 10대 이하 아동·청소년의 한 달 평균 유튜브 시청 시간은 약 3만 2652분으로, 하루 평균 약 98분을 이용했다.두 번째로 이용이 많은 SNS는 인스타그램으로 월 평균 이용 시간은 1만 6234분, 하루 평균은 약 49분이었다. 이어 X(옛 트위터)가 1만 1956분(하루 평균 36분), 틱톡 9833분(30분), 카카오톡 5996분(18분) 등이었다.국내 청소년 중 과반이 유튜브와 인스타그램을 이용하는 것을 고려하면 두 플랫폼을 모두 사용하는 청소년은 하루 평균 147분(2시간 27분)을 SNS에 소비하는 셈이다. 우리은행의 ‘청소년 라이프스타일 보고서’에 따르면 만 14~18세 3729명 중 유튜브 이용자 비율은 85.7%, 인스타그램은 80.0%였다.세계 각국은 청소년 SNS 규제 정책을 활발하게 논의 중이다. 가장 두드러지는 건 호주와 같이 특정 연령을 기준으로 SNS 계정 소유 자체를 금지하는 방식이다. 뉴질랜드에서도 SNS 기업이 16세 미만 사용자의 계정 생성을 차단하도록 하는 내용의 법안이 발의돼 크리스토퍼 럭슨 총리가 지지한 바 있다. 덴마크는 내년 시행을 목표로 15세 미만의 아동·청소년은 SNS 이용을 금지하는 계획을 지난달에 발표했다. 말레이시아도 내년부터 만 16세 미만의 SNS 사용을 금지하겠다고 밝혔다.프랑스는 15세 혹은 16세를 기준으로 삼아 모든 SNS에 연령 확인을 의무화 하겠다는 계획을 밝혔다. 독일은 13세에서 16세 사이의 청소년은 부모의 동의가 있어야 소셜미디어를 사용할 수 있다.김종철 방송미디어통신위원회 위원장은 지난 16일 국회 인사청문회에서 “법정 대리인의 동의 권한 강화 등 다각적인 대안을 모색하겠다”고 밝히면서 국내에서도 갑론을박이 시작됐다. ﻿청소년 SNS 계정 소유 봉쇄, SNS 연령 확인 제도 도입, 부모 동의 강화 등﻿의 대책을 놓고 사회적 논의가 심화할 전망이다.양정호 성균관대 교육학과 교수는 “SNS는 콘텐츠를 보고 스스로 고민할 시간을 주지 않고 ‘즉각 반응’을 하게 만들어 중독성을 높이고 심각할 경우 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)까지 이어질 수 있다”며 “연령 규제는 물론 (청소년들이) 성인 계정을 이용해 규제를 피하지 않도록 모니터링하고 아동·청소년에게 왜 SNS가 악영향을 미치는지 근본적인 교육이 병행돼야 한다”고 말했다.곽소영 기자