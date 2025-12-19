메뉴
[포토] 광안리해수욕장에 설치된 붉은 말 조형물

수정 2025-12-19 13:44
입력 2025-12-19 13:44
1/ 5


19일 오전 부산 수영구 광안리해수욕장에 새해 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말 모양의 새해 조형물이 설치됐다.



높이 2.2m, 길이 2.5m 붉은 말 조형물에는 탑승자 수를 자동으로 카운팅 할 수 있는 마차가 설치돼 눈길을 끈다.

연합뉴스
