[포토] 광안리해수욕장에 설치된 붉은 말 조형물

1 / 5 이미지 확대 19일 오전 부산 수영구 광안리해수욕장에 새해 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말 모양의 새해 조형물이 설치됐다.

높이 2.2m, 길이 2.5m 붉은 말 조형물에는 탑승자 수를 자동으로 카운팅 할 수 있는 마차가 설치돼 눈길을 끈다. 2025.12.19.

연합뉴스

이미지 확대 19일 오전 부산 수영구 광안리해수욕장에 새해 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말 모양의 새해 조형물이 설치됐다.

높이 2.2m, 길이 2.5m 붉은 말 조형물에는 탑승자 수를 자동으로 카운팅 할 수 있는 마차가 설치돼 눈길을 끈다. 2025.12.19.

연합뉴스

이미지 확대 19일 오전 부산 수영구 광안리해수욕장에 새해 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말 모양의 새해 조형물이 설치됐다.

높이 2.2m, 길이 2.5m 붉은 말 조형물에는 탑승자 수를 자동으로 카운팅 할 수 있는 마차가 설치돼 눈길을 끈다. 2025.12.19.

연합뉴스

이미지 확대 19일 오전 부산 수영구 광안리해수욕장에 새해 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말 모양의 새해 조형물이 설치됐다.

높이 2.2m, 길이 2.5m 붉은 말 조형물에는 탑승자 수를 자동으로 카운팅 할 수 있는 마차가 설치돼 눈길을 끈다. 2025.12.19.

연합뉴스

이미지 확대 19일 오전 부산 수영구 광안리해수욕장에 새해 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말 모양의 새해 조형물이 설치됐다.

높이 2.2m, 길이 2.5m 붉은 말 조형물에는 탑승자 수를 자동으로 카운팅 할 수 있는 마차가 설치돼 눈길을 끈다. 2025.12.19.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 오전 부산 수영구 광안리해수욕장에 새해 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말 모양의 새해 조형물이 설치됐다.높이 2.2m, 길이 2.5m 붉은 말 조형물에는 탑승자 수를 자동으로 카운팅 할 수 있는 마차가 설치돼 눈길을 끈다.연합뉴스