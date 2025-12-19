박동균 대구한의대 교수, 20일 ‘대한민국 치안리포트’ 북 콘서트

이미지 확대 박동균 대구한의대 교수의 북콘서트 팜플렛. 박 교수 제공

자치경찰제도 전문가인 박동균 대구한의대 경찰행정학과 교수가 오는 20일 자신의 저서 ‘대한민국 치안리포트’로 북콘서트를 연다.박 교수는 이날 오후 2시 대구 수성구 범어도서관 지하 강당에서 치안과 공공의식을 주제로 무대에 오른다. 행사는 박 교수의 강연과 독자와의 질의응답, 사인회 순으로 진행된다. 이와 함께 성악 중창 및 독창, 가야금 연주, 하모니카 연주 등 다채로운 문화공연이 곁들여질 예정이다.그는 오랜 기간 신문에 기고한 칼럼과 학술 논문, 방송 대본 등을 중심으로 책을 썼다고 한다. 그는 “책에 나오는 하나하나의 글은 그때그때의 사회적 이슈와 현장을 중심으로 썼다”면서 “돌이켜보면 ‘우리는 이 사회를 어떻게 지켜야 하는가?’라는 하나의 질문으로 이어져 있었다”고 밝혔다. 그러면서 “학자로서, 때로는 공직자로서, 한 명의 시민으로서 공공의 ‘책임’이란 무엇인지 되묻게 됐고, 더 안전한 사회를 향해 외치는 작은 목소리를 담았다”고 덧붙였다.박 교수는 경찰행정·치안 분야의 주요 학회장을 역임했다. 또 그는 제1기 대구시 자치경찰위원회 상임위원 겸 사무국장을 지냈다. 박 교수는 “담론보다 실천이 중요하며 사회 안전은 실천하는 사람들의 역량과 태도에서 나온다”면서 “독자 여러분께서는 이 책을 통해 경찰과 공직자의 역할과 사명, 각종 범죄와 대응, 안전한 사회를 위한 공동체의 노력에 대해 깊은 이해를 얻으실 수 있을 것”이라고 했다.대구 민경석 기자