팬스타 그레이스호, 연말파티 크루즈...불꽃쇼·공연·일출 본다

이미지 확대 팬스타 그레이스호. 팬스타그룹 제공

팬스타그룹은 국내 최대 연안 유람선인 그레이스호에서 ‘연말파티 크루즈’ 이벤트를 연다고 19일 밝혔다.연말파티 크루즈 이벤트는 12월 24일~25일 <크리스마스 파티 크루즈>, 12월 31일 <2026 카운트다운 크루즈>, 1월 1일 <2026 해돋이 크루즈> 등 3가지다.크리스마스 이브와 당일 오후 7시 30분부터 10시까지 운항하는 크리스마스 파티 크루즈에서는 특별한 선상 불꽃쇼와 라이브 공연(2회)이 진행되며, 더파티에서 준비한 세미 뷔페가 제공된다.2025년 마지막 날 오후 10시에 운항하는 2026 카운트다운 크루즈는 무제한 음료 패키지를 제공하며, 불꽃 쇼와 라이브 공연, 경품 행사까지 더해 바다 위에서 새해를 맞는 특별한 순간을 선사한다.크리스마스 파티 크루즈와 카운트다운 크루즈는 전 좌석 동일 요금을 적용하며, 퍼스트 클래스와 비즈니스 클래스는 선착순 예약 마감한다.2026년 1월 1일 오전 6시 30분 출항해 2시간 동안 운항하는 해돋이 크루즈는 선상에서 바다 위로 솟아오르는 새해 첫 일출을 감상할 수 있다.국내에서 가장 큰 2500t급으로 최대 502명을 태울 수 있는 그레이스호는 부산항연안여객터미널을 기점으로 동해연안, 선셋, 불꽃 크루즈 등 다양한 연안크루즈를 운항하고 있다.부산 구형모 기자