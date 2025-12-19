공수처 평검사 4명 충원…출범 5년만에 처음 25명 정원 채워

출범 5년 만에 처음으로 검사 25명 정원 채워

이미지 확대 고위공직자범죄수사처(공수처) 자료사진. 공수처 제공

고위공직자범죄수사처(공수처)가 평검사 4명을 충원하면서 출범 후 처음으로 정원(25명)을 모두 채웠다.19일 공수처는 인사위원회 추천과 대통령 임명 재가를 거쳐 오는 22일 자로 평검사 4명을 신규 임용한다고 밝혔다. 신규 임용된 검사는 노흥섭(40·변호사시험 4회) 대전 유성경찰서 경감과 김준환(41·변시 6회) 법무법인 세종 변호사, 정수진(43·변시 7회) 공수처 수사관, 이재영(34·변시 9회) 법무법인 지평 변호사 등이다.노 신임 공수처 검사는 경감 경력경쟁채용 출신으로 경찰청 수사구조개혁단과 국가수사본부에서 근무했다. 김 신임 검사는 법무법인 세종 형사팀에서 횡령·배임 사건을 주로 맡았다. 정 검사는 드루킹 특검 근무 경험이 있고 디지털포렌식 전문가 자격증을 갖고 있다. 이 검사는 법무법인 지평에서 조세·금융규제 분야 사건을 주로 담당한 바 있다.지난 2021년 출범한 공수처는 한 번도 정원을 채우지 못하고 인력난에 시달렸는데, 이번 인력 충원에 따라 처음으로 정원을 채우게 됐다. 공수처 구성은 공수처장과 차장, 부장검사 4명, 부부장검사 1명, 평검사 18명 등 총 25명이다.오동운 공수처장은 “고도의 수사력을 요구하는 고위공직자범죄 사건들을 다루면서 인력 부족으로 수사 진척에 일부 어려움이 있었다”며 “이제 검사 정원을 다 채운만큼 수사부서의 진용을 탄탄히 구축해 성과를 가속할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.하종민 기자