오늘 서울광장 스케이트장 개장

서울시청 앞 서울광장 스케이트장 개장을 하루 앞둔 18일 관계자들이 마무리 공사를 하고 있다. 서울시는 19일 오후 5시 개장식을 갖고 내년 2월 8일까지 52일 동안 스케이트장을 운영한다.

도준석 전문기자

2025-12-19 9면

