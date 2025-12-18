사회 오늘 서울광장 스케이트장 개장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/12/19/20251219009004 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2025-12-19 00:36 입력 2025-12-18 18:16 이미지 확대 오늘 서울광장 스케이트장 개장 서울시청 앞 서울광장 스케이트장 개장을 하루 앞둔 18일 관계자들이 마무리 공사를 하고 있다. 서울시는 19일 오후 5시 개장식을 갖고 내년 2월 8일까지 52일 동안 스케이트장을 운영한다.도준석 전문기자 이새날 서울시의원, 음악으로 하나되는 세상… ‘소리아미 하모니 대축제’ 개최 서울시의회 바로가기 서울시청 앞 서울광장 스케이트장 개장을 하루 앞둔 18일 관계자들이 마무리 공사를 하고 있다. 서울시는 19일 오후 5시 개장식을 갖고 내년 2월 8일까지 52일 동안 스케이트장을 운영한다. 도준석 전문기자 2025-12-19 9면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울광장 스케이트장의 운영 예정 기간은? 52일 60일