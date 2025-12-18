사회 [포토] 부산진역에 ‘해양수산부’ 함께 표기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/12/18/20251218800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-18 11:56 입력 2025-12-18 11:56 1/ 5 이미지 확대 18일 오전 부산 동구 부산도시철도 1호선 부산진역에서 역명판 교체작업이 진행되고 있다. 해양수산부가 부산으로 이전하면서 부산진역 역명부기는 동구청에서 해양수산부·동구청으로 변경됐다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 오전 부산 동구 부산도시철도 1호선 부산진역에서 역명판 교체작업이 진행되고 있다. 해양수산부가 부산으로 이전하면서 부산진역 역명부기는 동구청에서 해양수산부·동구청으로 변경됐다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 오전 부산 동구 부산도시철도 1호선 부산진역에서 역명판 교체작업이 진행되고 있다. 해양수산부가 부산으로 이전하면서 부산진역 역명부기는 동구청에서 해양수산부·동구청으로 변경됐다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 오전 부산 동구 부산도시철도 1호선 부산진역에서 역명판 교체작업이 진행되고 있다. 해양수산부가 부산으로 이전하면서 부산진역 역명부기는 동구청에서 해양수산부·동구청으로 변경됐다. 2025.12.18 연합뉴스 이미지 확대 18일 오전 부산 동구 부산도시철도 1호선 부산진역 역명판이 교체 돼 있다. 해양수산부가 부산으로 이전하면서 부산진역 역명부기는 동구청에서 해양수산부·동구청으로 변경됐다. 2025.12.18 연합뉴스 18일 오전 부산 동구 부산도시철도 1호선 부산진역에서 역명판 교체작업이 진행되고 있다. 해양수산부가 부산으로 이전하면서 부산진역 역명부기는 동구청에서 해양수산부·동구청으로 변경됐다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 부산진역 역명부기 변경의 원인은 무엇인가? 해양수산부 부산 이전 동구청 위치 변경